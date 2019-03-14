«Самый главный «Оскар» в жизни»: звезды сериалов Алеса Качер и Вахтанг Беридзе стали родителями

Звезда сериала «Кармелита» Алеса Качер и ее возлюбленный, актер и телеведущий Вахтанг Беридзе, поженились в прошлом году, и почти сразу после девушка забеременела. Первенец пары родился еще 6 марта в ЦКБ управделами президента РФ, но рассказала Алеса об этом только сейчас — журналу StarHit.

«Рождение ребенка — самый главный «Оскар» в моей жизни, — рассказала актриса, едва сдерживая слезы. — Я настолько счастлива, настолько это трогательно. Теперь я точно знаю, как меняется женщина после родов. Моя жизнь стала совсем другой с появлением сына».