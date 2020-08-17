Самой красивой женщиной России стала 29-летняя Мария Жабинская из Североморска

Три дня девушки репетировали, готовились к финальному шоу. Необычные яркие национальные костюмы, фееричные творческие номера никого не оставили равнодушными. Всего на отборочном этапе было представлено 30 номеров, а титул «Миссис талант» конкурса получила обладательница уникального голоса Алена Юркина из Балашихи: жюри приняло решение единогласно. Национальный костюм Ксении Вобликовой из Новосибирска поразил членов жюри своей роскошью и оригинальностью.

Самым долгожданным стал выход в купальниках. Ведь среди участниц были и многодетные мамы, но несмотря на это, каждая девушка смело может похвастаться прекрасной фигурой. Заключительным и самым роскошным стал выход в вечерних платьях дизайнера Анны Воронковой, участницы Каннского фестиваля. Задача девушек — показать свою загадочность, элегантность, нежность, грацию, — все те качества, которыми должна обладать настоящая королева.