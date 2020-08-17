Самой красивой женщиной России стала 29-летняя Мария Жабинская из Североморска
Фото: Пресс-служба
В этом году ни одна из участниц не осталась без титула. Каждая привезет в свой родной город памятную ленту с уникальным титулом. А всего в 2020 году, несмотря на пандемию и особые условия, в Москву приехали 46 россиянок. Участницы со всех уголков страны от Чукотки и до Анапы, от Калуги и до Владивостока боролись за главную корону. Самой младшей из них — 22, а самой взрослой — 51 год.
Фото: Пресс-служба
Три дня девушки репетировали, готовились к финальному шоу. Необычные яркие национальные костюмы, фееричные творческие номера никого не оставили равнодушными. Всего на отборочном этапе было представлено 30 номеров, а титул «Миссис талант» конкурса получила обладательница уникального голоса Алена Юркина из Балашихи: жюри приняло решение единогласно. Национальный костюм Ксении Вобликовой из Новосибирска поразил членов жюри своей роскошью и оригинальностью.
Самым долгожданным стал выход в купальниках. Ведь среди участниц были и многодетные мамы, но несмотря на это, каждая девушка смело может похвастаться прекрасной фигурой. Заключительным и самым роскошным стал выход в вечерних платьях дизайнера Анны Воронковой, участницы Каннского фестиваля. Задача девушек — показать свою загадочность, элегантность, нежность, грацию, — все те качества, которыми должна обладать настоящая королева.
Фото: Пресс-служба
Мария Жабинская, которая представляла родной Североморск, стала абсолютной победительницей конкурса. Она отправится отстаивать честь страны на международном конкурсе красоты Mrs World, который пройдет в следующем году на Шри-Ланке. Мария вляется мамой трехлетнего сына, она профессиональный визажист-стилист, в настоящее время является владелицей строительной компании. С 14 лет Жабинская занимается модельным бизнесом, работала заграницей, а также участвовала в российских и международных конкурсах красоты. В 2013 году она создала свой первый, бизнес — магазин эксклюзивного женского белья.
Фото: Пресс-служба
В честь пятилетия конкурса на финал приехали победительницы прошлых лет из Москвы, Калуги и Владивостока с особенной миссией — они подготовили специальный титул для одной из участниц. «Королевский выбор» пал на 26-летнюю Марию Успенскую из Ярославля. Королевой Москвы стала Светлана Чижова. Титул «Мама года» получила Оксана Степина из Сургута, а «Народной Миссис» стала Дарья Лаврова из Якутии. Стоит также отметить, что одиннадцать участниц — многодетные мамы. Каждая из них получила титул «Достояние России» и специальные подарки.
Фото: Пресс-служба
Победительницей в номинации «Миссис Россия Мира Classic» Людмила Куприенко из Владивостока. Титул «Миссис Европа» получила Ксения Вобликова из Новосибирска. «Миссис Россия Вселенная» была названа Марина Гроссу из Анапы. Королевы будут отстаивать честь страны на международном уровне и смогут претендовать на титул самой красивой женщины в Европе и мире, а также заниматься благотворительностью и нести общественно-социальные функции, связанные с патронажной, культурной, представительский миссией.
Все девушки не просто мамы и замужние женщины. Они ведут активную общественную жизнь, организуют мероприятия в поддержку незащищенных слоев населения, привлекают внимание к социальным проблемам, строят успешный бизнес и могут похвастаться личными и профессиональными достижениями. Среди финалисток есть волонтеры и доноры, благотворители и экологи, что еще раз подтверждает известную аксиому о том, что красота спасет мир.
Фото: пресс-служба
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