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Самая красивая стюардесса родит ребенка самому сексуальному политику России

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Валентины Григорьевой

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СМИ сообщили о беременности Валентины Григорьевой.

В мае этого года российские СМИ обсуждали роман 45-летнего Михаила Абызова и 28-летней Валентины Григорьевой — самого сексуального политика России и самой красивой стюардессы. Мужчина случайно увидел фото будущей возлюбленной в Сети и нашел номер ее телефона, а спустя три месяца после начала отношений — познакомил избранницу с бывшей женой и детьми — двумя сыновьями и дочерью, — и она им очень понравилась.

Романтическая история получила продолжение: Валентина ждет первенца, который станет четвертым ребенком для Абызова. Сейчас молодая женщина находится на шестом месяце беременности.

Напомним, что у Михаила в активе — 600 миллионов долларов и 162-е место в Forbes. У девушки — более 25 тысяч подписчиков в Instagram и старшая сестра — модель Victoria's Secret.

Фото: instagram

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