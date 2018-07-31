Самая красивая стюардесса родит ребенка самому сексуальному политику России

В мае этого года российские СМИ обсуждали роман 45-летнего Михаила Абызова и 28-летней Валентины Григорьевой — самого сексуального политика России и самой красивой стюардессы. Мужчина случайно увидел фото будущей возлюбленной в Сети и нашел номер ее телефона, а спустя три месяца после начала отношений — познакомил избранницу с бывшей женой и детьми — двумя сыновьями и дочерью, — и она им очень понравилась.
Романтическая история получила продолжение: Валентина ждет первенца, который станет четвертым ребенком для Абызова. Сейчас молодая женщина находится на шестом месяце беременности.
Напомним, что у Михаила в активе — 600 миллионов долларов и 162-е место в Forbes. У девушки — более 25 тысяч подписчиков в Instagram и старшая сестра — модель Victoria's Secret.
Фото: instagram