Самая красивая стюардесса родит ребенка самому сексуальному политику России

В мае этого года российские СМИ обсуждали роман 45-летнего Михаила Абызова и 28-летней Валентины Григорьевой — самого сексуального политика России и самой красивой стюардессы. Мужчина случайно увидел фото будущей возлюбленной в Сети и нашел номер ее телефона, а спустя три месяца после начала отношений — познакомил избранницу с бывшей женой и детьми — двумя сыновьями и дочерью, — и она им очень понравилась.