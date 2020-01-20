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«Сама в шоке»: Лена Ленина сообщила, что выходит замуж, и показала фото с женихом

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Слайд, который
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Лена Ленина

Лицо избранника писатель и телеведущая пока скрывает.

Телеведущая, модель, писатель и бизнес-вумен Лена Ленина сообщила, что выходит замуж. Фотографию со своим таинственным женихом знаменитость опубликовала в Instagram.

«Да, то, о чем говорят, это правда. Выхожу замуж. Сама в шоке. C’est la vie» — подписала Лена Ленина фотографию со статным незнакомцем. Жениха Лена пока скрывает, показывая только со спины.

«Ну наконец-то. Я представляю, как все сейчас встрепенулись», «Поздравляю», «Вау! поздравляю! Счастья», — поздравили влюбленных подписчики Лениной.

Брак, если он состоится, станет для Лениной не первым. У нее есть взрослый сын Клементий, которого она родила еще в студенческие годы. Кто был отцом ее единственного наследника, неизвестно. Несколько лет назад Лена Ленина вышла замуж за французского миллионера. Но их брак был недолгим — они развелись из-за патологической ревности мужа. Вскоре после развода Лениной приписывали роман с греческим миллионером.

Фото и видео: Instagram, Anatoly Lomokhov/ Global Look press

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