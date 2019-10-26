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«С-стабильность»: Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую супругу

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Дмитрий Тарасов

Фото: Instagram Дмитрия Тарасова

Первая жена спортсмена удивлена такому развитию событий.

Футболист Дмитрий Тарасов счастлив в третьем браке с моделью Анастасией Костенко и готовится стать отцом в третий раз.

Несколько месяцев назад спортсмен, казалось, поставил точку в вопросе выплаты алиментов на содержание старшей дочери Ангелины, однако мама девочки, Оксана Тарасова, удивила Instagram-фолловеров: «Спасибо за очередной подарок на День Рождения😂! С - стабильность. Нисколько не сомневалась🤦‍♀️. Снова суд».

Общаясь в комментариях с подписчиками, Оксана отметила, что не знает, почему Дмитрий вновь подал в суд. Как предполагают пользователи Сети, футболист хочет уменьшить сумму алиментов. Напомним, суд обязал Тарасова платить бывшей супруге 480 тысяч рублей ежемесячно, однако позднее спортсмен требовал уменьшить эту сумму в четыре раза. «Суд отказал в удовлетворении требований Тарасову и принял нашу сторону. Он так и будет продолжать выплачивать ежемесячно 480 тысяч рублей, место проживания ребенка также остается без изменений — с мамой, все свидания с отцом — без ночевки, совместный отпуск — по договоренности с мамой», — комментировал ситуацию Сергей Жорин, адвокат Оксаны Тарасовой.

Больше о семье Дмитрия Тарасова вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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