«С-стабильность»: Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую супругу

Общаясь в комментариях с подписчиками, Оксана отметила, что не знает, почему Дмитрий вновь подал в суд. Как предполагают пользователи Сети, футболист хочет уменьшить сумму алиментов. Напомним, суд обязал Тарасова платить бывшей супруге 480 тысяч рублей ежемесячно, однако позднее спортсмен требовал уменьшить эту сумму в четыре раза. «Суд отказал в удовлетворении требований Тарасову и принял нашу сторону. Он так и будет продолжать выплачивать ежемесячно 480 тысяч рублей, место проживания ребенка также остается без изменений — с мамой, все свидания с отцом — без ночевки, совместный отпуск — по договоренности с мамой», — комментировал ситуацию Сергей Жорин, адвокат Оксаны Тарасовой.