passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

С младенчества и до зрелых лет: королевская семья опубликовала архивные фотографии принца Гарри в честь его 35-летия

На одном коллаже принц Гарри предстал младенцем, юношей и отцом.

В это воскресенье, 15 сентября, принц Гарри празднует день рождения. В честь этого события в семейном аккаунте был опубликован трогательный коллаж.

«Твое отношение к вопросам, за которые ты ответственен, вдохновляет меня каждый день. Ты лучший муж для меня и самый потрясающий отец для нашего сына. Мы любим тебя, с днем рождения», — обратилась к нему жена, актриса Меган Маркл.

Женитьба на Меган и рождение наследника действительно изменили принца. Долгое время стиль жизни младшего сына принцессы Дианы вызывал беспокойство: в студенчестве он был завсегдатаем вечеринок, легко заводил романы.

С 2004 года невестой принца называли «обычную девушку» Челси Дэйви, с которой Гарри был знаком с раннего детства, однако королева Елизавета II отнеслась к выбору внука без особого позитива — ее не устраивало происхождение претендентки на место в королевской семье. В 2010-м году их отношения завершились. Позже Гарри приписывали интрижки с разными дамами. Поговаривают, что несколько недель он ухаживал за певицей Камиллой Ромстренд. Принцу приписывали роман с бикини-моделью Флоренс Браденелл-Брюс.

В 2012 году стало известно об отношениях принца с аристократкой Крессидой Бонас, и кажется даже бабушка была не против этого романа. Спустя два года пара распалась — поговаривают, что спутница не поддерживала увлечение Гарри благотворительностью.

В 2016 году публика «сватала» принца с певицей Элли Голдинг, но у него были другие планы: именно тогда в его жизни появилась Меган Маркл. Ради нее Гарри решился на то, чтобы стать «лучшим мужем и самым потрясающим отцом».

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!