С младенчества и до зрелых лет: королевская семья опубликовала архивные фотографии принца Гарри в честь его 35-летия

Женитьба на Меган и рождение наследника действительно изменили принца. Долгое время стиль жизни младшего сына принцессы Дианы вызывал беспокойство: в студенчестве он был завсегдатаем вечеринок, легко заводил романы.

С 2004 года невестой принца называли «обычную девушку» Челси Дэйви, с которой Гарри был знаком с раннего детства, однако королева Елизавета II отнеслась к выбору внука без особого позитива — ее не устраивало происхождение претендентки на место в королевской семье. В 2010-м году их отношения завершились. Позже Гарри приписывали интрижки с разными дамами. Поговаривают, что несколько недель он ухаживал за певицей Камиллой Ромстренд. Принцу приписывали роман с бикини-моделью Флоренс Браденелл-Брюс.

В 2012 году стало известно об отношениях принца с аристократкой Крессидой Бонас, и кажется даже бабушка была не против этого романа. Спустя два года пара распалась — поговаривают, что спутница не поддерживала увлечение Гарри благотворительностью.

В 2016 году публика «сватала» принца с певицей Элли Голдинг, но у него были другие планы: именно тогда в его жизни появилась Меган Маркл. Ради нее Гарри решился на то, чтобы стать «лучшим мужем и самым потрясающим отцом».