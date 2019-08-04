«С днем рождения, моя удивительная жена!»: принц Гарри нежно поздравил Меган Маркл с 38-летием

В этом разговоре герцог Сассекский отметил, что не планирует третьего ребенка. Согласившись с тезисом Джейн Гудолл, которая считает, что современные пары не должны рожать «слишком много детей", он сообщил: «У нас будет максимум двое. У меня есть ощущение, что люди — единственные, кто считает, что весь мир принадлежит им. Но я задумался: ведь мы лишь гости на этой планете. Мы должны оставить что-то после себя для следующего поколения». Отказавшись от «лишних детей», обществу удастся «сэкономить» примерно 58,6 тонн диоксида углерода (CO₂) в год.