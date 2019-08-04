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«С днем рождения, моя удивительная жена!»: принц Гарри нежно поздравил Меган Маркл с 38-летием

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Принц Гарри и Меган Маркл

Фото: Global Look Press via ZUMA Press
4 августа свой день рождения отмечает герцогиня Сассекская.

В это воскресенье, 4 августа, свой день рождения отмечает Меган Маркл, супруга принца Гарри. Младший сын принцессы Дианы и его супруга ведут собственный Instagram, в котором появилось милое поздравление герцогине. «С Днем Рождения, моя удивительная жена. Спасибо, что присоединились ко мне в этом приключении! С любовью, Гарри», — гласит подпись к фотографии герцогини Сассекской.

Многочисленные фолловеры со всего мира присоединились к поздравлениям.

Напомним, не так давно Меган Маркл получила престижное предложение от Анны Винтур, возглавляющей американскую версию журнала Vogue в течение более, чем тридцати лет. Британская и американская версия сентябрьского номера популярного глянца выйдут под редакцией супруги принца Гарри. Известно, что одним из материалов, который будет в журнале, станет стенография беседы рыжеволосого наследника британского престола с антропологом Джейн Гудолл.

В этом разговоре герцог Сассекский отметил, что не планирует третьего ребенка. Согласившись с тезисом Джейн Гудолл, которая считает, что современные пары не должны рожать «слишком много детей", он сообщил: «У нас будет максимум двое. У меня есть ощущение, что люди — единственные, кто считает, что весь мир принадлежит им. Но я задумался: ведь мы лишь гости на этой планете. Мы должны оставить что-то после себя для следующего поколения». Отказавшись от «лишних детей», обществу удастся «сэкономить» примерно 58,6 тонн диоксида углерода (CO₂) в год.

Больше о Меган Маркл вы можете прочитать здесь.

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Globallookpress

Видео: YouTube/ The Royal Family Channel

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