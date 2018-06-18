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«С днем рождения, любимый»: как Пугачева и ее родные поздравили Галкина с 42-летием

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18 июня шоумену Максиму Галкину исполнилось 42 года. Супруга Алла Пугачева, ее родные и близкие поспешили поздравить артиста.

Максиму Галкину исполнилось сорок два года. В этот солнечный и теплый день многочисленные друзья телеведущего, а также, разумеется, члены семьи не преминули поздравить его с этим радостным событием.

«С днем рождения, мой любимый!!!» — так трогательно подписала Алла Пугачева фото мужа, опубликованное в ее микроблоге. «С Днем Рождения, дорогой и любимый наш! Вместе с тобой всегда весело шагать не только по просторам соцсетей», — обратилась к Максиму его падчерица Кристина Орбакайте.

Отличился и Филипп Киркоров: певец записал видеообращение к другу во время одного из своих концертов.

Уверены, что и маленькие дети Галкина и Пугачевой, Лиза и Гарри, приготовили что-то особенное ко дню рождения папы. Passion.ru следит за появлением в Сети милых видеороликов!

Фото: Komsomolskaya Pravda, Maxim Burlak / Global Look Press, Instagram

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