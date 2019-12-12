С 1 января минимальная зарплата в России увеличится минимум на 850 рублей

12 декабря Госдума в третьем и окончательном чтении законопроект об увеличении года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей. Сейчас минимальная зарплата составляет 11 280 рублей. С 1 января 2020 года она вырастет на 850 рублей.

Увеличение размера МРОТ на 7,5% дважды превышает уровень инфляции текущего года (3,2−3,7%). В Министерстве труда посчитали, что увеличение минимальной зарплаты затронет около 3,2 млн человек, 50% из которых работают в муниципальных и государственных учреждениях.

Однако в разных регионах страны МРОТ увеличится с учетом коэффициентов. Так, в центральных и южных регионах рост составит от 850 рублей, а в Чукотском автономном округе — 2500 рублей. На это из бюджетов разных уровней за год потратят 20,9 млрд рублей, 5,8 млрд рублей направят из федеральной казны.

Каждый год МРОТ устанавливают в размере 100% прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года.