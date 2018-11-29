«Рыдаю от счастья»: Милана Кержакова вернула себе полуторагодовалого сына

Экс-футболист пока никак не прокомментировал свое поражение. Напомним, он пытался морально давить на бывшую жену, заявив, что маленький Артемий просто не узнает маму. «Как они вообще себе это представляют??? Приставы и органы опеки вырвут ребенка 1,6 месяцев у меня из рук?! Они не понимают, что Тема будет плакать, что он никогда не видел эту «заботливую» маму, которая не работая, даже не соизволила явиться сегодня на заседание суда!!! Чем руководствовался суд?! Интересами мамы, которая с февраля (а в нормальном состоянии так вообще никогда) не видела ребенка?! Кто учел интересы маленького беззащитного ребенка?!» — эмоционально писал он в своем микроблоге. В любом случае Александру и Милане еще предстоит встретиться в суде — право основной опеки над малышом пока не определено.

Фото и видео: Instagram