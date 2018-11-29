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«Рыдаю от счастья»: Милана Кержакова вернула себе полуторагодовалого сына

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Милана Кержакова с сыном Артемием

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25-летняя Милана Кержакова выиграла очередной суд против 36-летнего экс-супруга Александра Кержакова.

Не так давно Милана Кержакова смогла одержать первую победу в суде по поводу определения места проживания ее общего с Александром Кержаковым сына Артемия. Девушка должна была забрать сына себе, но пока так и не сделала этого — отчасти из-за апелляции спортсмена, которая рассматривалась судом сегодня, 29 ноября. В итоге Милана и ее адвокат Александр Добровинский смогли отстоять право девушки жить со своим ребенком.

«Сижу рыдаю от счастья», — написала Кержакова в своем Instagram.

Экс-футболист пока никак не прокомментировал свое поражение. Напомним, он пытался морально давить на бывшую жену, заявив, что маленький Артемий просто не узнает маму. «Как они вообще себе это представляют??? Приставы и органы опеки вырвут ребенка 1,6 месяцев у меня из рук?! Они не понимают, что Тема будет плакать, что он никогда не видел эту «заботливую» маму, которая не работая, даже не соизволила явиться сегодня на заседание суда!!! Чем руководствовался суд?! Интересами мамы, которая с февраля (а в нормальном состоянии так вообще никогда) не видела ребенка?! Кто учел интересы маленького беззащитного ребенка?!» — эмоционально писал он в своем микроблоге. В любом случае Александру и Милане еще предстоит встретиться в суде — право основной опеки над малышом пока не определено.

Фото и видео: Instagram

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