«Русфонду» возвращены деньги, собранные на лечение Жанны Фриске

2 августа стало известно, что «Русфонду» были возвращены все деньги, собранные на лечение певицы Жанны Фриске, на 41-году скончавшейся от рака в 2015 году. Об этом сообщила представитель фонда в беседе с ТАСС: «2 августа на счет "Русфонда" поступило 13 653 214 рублей - остаток долга наследников Жанны Фриске. Эти деньги были взысканы приставами по судебному решению 2017 года: наследники певицы обязаны были вернуть в фонд остаток денег, собранных на ее лечение и не израсходованных по назначению. Кроме того, с наследников взыскано и возвращено Русфонду 60 000 рублей в виде компенсации уплаченной фондом госпошлины».
Эти средства будут направлены на лечение детей, страдающих онкологическими заболеваниями.
Напомним, в 2014 году было собрано 25 миллионов рублей для лечения Жанны, однако, согласно документам, было потрачено чуть более четырех миллионов. После смерти артистки ее семья не смогла предоставить подтверждение того, что 21,6 миллионов рублей были направлены на медицинские расходы. Два года назад «Русфонд» подал иск о взыскании долга с родителей Жанны Фриске и ее четырехлетнего сына Платона, законным представителем которого является его отец, телеведущий Дмитрий Шепелев.
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Globallookpress
Видео: Instagram, YouTube
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