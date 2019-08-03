«Русфонду» возвращены деньги, собранные на лечение Жанны Фриске

2 августа стало известно, что «Русфонду» были возвращены все деньги, собранные на лечение певицы Жанны Фриске, на 41-году скончавшейся от рака в 2015 году. Об этом сообщила представитель фонда в беседе с ТАСС: «2 августа на счет "Русфонда" поступило 13 653 214 рублей - остаток долга наследников Жанны Фриске. Эти деньги были взысканы приставами по судебному решению 2017 года: наследники певицы обязаны были вернуть в фонд остаток денег, собранных на ее лечение и не израсходованных по назначению. Кроме того, с наследников взыскано и возвращено Русфонду 60 000 рублей в виде компенсации уплаченной фондом госпошлины».

Эти средства будут направлены на лечение детей, страдающих онкологическими заболеваниями.