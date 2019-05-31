Румынский экс-принц Николас признал внебрачную дочь через 3 года после ее рождения

Внук покойного короля Румынии Михая I в 2015 году лишился титула принца из-за скандала с внебрачным ребенком. Три года Николас Медфорт-Миллс отрицал, что дочь Ирис-Анна рождена от него. Отцовство 34-летний принц признал после прохождения теста ДНК, сообщает издание People.
О том, что экспертиза дала положительный результат Николас сам рассказал в социальных сетях. «После моих просьб Николета Кыржан дала разрешение на проведение ДНК-теста. Он показал положительный результат, это значит, что я отец ее ребенка. Отношения с ее матерью у меня не было, я понимаю обстоятельства рождения девочки и готов взять на себя юридическую ответственность. Комментариев на эту тему больше не будет. Вся информация о жизни девочки будет носить частный характер – так я хочу защитить ее от внимания прессы», - сказал Николас.
Фото: Facebook Николеты Кыржан
Николас до августа 2015 года был третьим в очереди на престол, но 94-летний король Михай лишил внука титула румынского принца. Свой шаг правитель объяснил тем, что Румынии нужен правитель, не нарушающий принципов морали. У Николаса пока нет детей, кроме внебрачной дочери. В 2018 году он женился на журналистке Алине-Марие Биндер.
Фото: Getty Images
Мать девочки заявила, что день признания отцовства стал для нее особенным и она рада, что столько выдержала ради торжества справедливости.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Facebook, Albert Nieboer/ Global Look press, Getty Images
Видео: youtube.com/ TVR
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