Румынский экс-принц Николас признал внебрачную дочь через 3 года после ее рождения

О том, что экспертиза дала положительный результат Николас сам рассказал в социальных сетях. «После моих просьб Николета Кыржан дала разрешение на проведение ДНК-теста. Он показал положительный результат, это значит, что я отец ее ребенка. Отношения с ее матерью у меня не было, я понимаю обстоятельства рождения девочки и готов взять на себя юридическую ответственность. Комментариев на эту тему больше не будет. Вся информация о жизни девочки будет носить частный характер – так я хочу защитить ее от внимания прессы», - сказал Николас.