Рожаем в танце: бразильский акушер показал, как сделать этот процесс веселым и безболезненным
Фото из Instagram Фернандо Гуедес да Кунья
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Фернандо Гуедес да Кунья (Dr Fernando Guedes da Cunha) прославился своим нестандартным способом родовспоможения.
Быстро и почти без боли — именно так рожают пацентки бразильского доктора Фернандо Гуедес да Кунья. Мужчина прославися нестандартным способом родовспоможения: он просто танцует со своими подопечными. В результате роды длятся в среднем около 8 часов и оставляют массу положительных эмоций.
Несколько видеороликов, опубликованных в Instagram доктора, сделали его популярным во всем мире. На данных момент у его блога 36 тысяч подписчиков, и это количество неумолимо растет.