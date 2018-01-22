Фернандо Гуедес да Кунья (Dr Fernando Guedes da Cunha) прославился своим нестандартным способом родовспоможения.

Быстро и почти без боли — именно так рожают пацентки бразильского доктора Фернандо Гуедес да Кунья. Мужчина прославися нестандартным способом родовспоможения: он просто танцует со своими подопечными. В результате роды длятся в среднем около 8 часов и оставляют массу положительных эмоций.

Несколько видеороликов, опубликованных в Instagram доктора, сделали его популярным во всем мире. На данных момент у его блога 36 тысяч подписчиков, и это количество неумолимо растет.