Рост пенсий, QR-коды в ряде регионов и другие нововведения в России с 1 декабря

Как сообщает «РИА Новости», Пенсионный фонд проиндексирует выплаты для трех категорий граждан. Увеличение дохода в два раза, а именно до 12 088,96 рублей, ожидает граждан, которым в ноябре исполнилось 80 лет. Прибавки с дополнительной доплатой за три месяца удостоились пенсионеры, которые работали вплоть до августа текущего года и уволились в последний месяц лета. Автоматические начисления могут ждать и россияне, подавшие заявления на перерасчет.

С сегодняшнего дня система QR-кодов на определенные сферы начала действовать в Калмыкии, Орловской, Челябинской, Омской областях, Хабаровском крае и городе-курорте Сочи. Согласно нескольким законопроектам, введение пропусков предполагается как для посещения общественных мест (торговых центров, кафе и прочее), так и для проезда на железнодорожном и авиатранспорте.

Также на сайты госорганов и органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и портал госуслуг россияне теперь имеют бесплатный доступ. При этом специальная правительственная комиссия дополнит список. Плюс к этому нововведения коснулись и сайтов с финансовыми пирамидами и другими денежными махинациями, они будут подвергаться досудебной блокировке по инициативе Банка России.

Получать услуги связи без наличия у российских операторов сотовой связи достоверной информации о пользователе невозможно. Они обязаны проверять данные в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА, используется на портале госуслуг).

Кроме того, теперь производители минеральной воды и молочной продукции со сроком хранения до 40 суток обязаны маркировать свой товар. Так, с 1 июня в России средства идентификации наносятся на мороженое и сыры, а с 1 сентября — на молочные продукты со сроком хранения свыше 40 суток.