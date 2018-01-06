Большинство россиянок не осуждает женщин, у которых были отношения с женатыми мужчинами.

Недавний опрос, который провели российские специалисты, выявил любопытный факт: большая часть наших соотечественниц не осуждает женщин, у которых были отношения с женатыми мужчинами. Более того — они рассказали, чем женатые мужчины лучше холостых.

Так, более половины опрошенных женщин имели опыт отношений с «женатиком»: у 27% он был единичным, а 21% соглашались лечь в постель с чьим-то мужем периодически. 44% категорически отрицают, что способны на такой шаг. «С возрастом данный процент закономерно уменьшался: с 65% в возрастной группе 18-25 лет до 48% в возрастной группе 25-35 и 27% в возрасте от 35 до 45. Еще данный показатель зависел от половой активности: если в группе с частотой интимной близости 5 и более раз в неделю романов с женатыми никогда не случалось у 63% опрошенных, то в группе с частотой интимной близости раз в месяц за этот вариант отдали голос 31% женщин», — гласит отчет тренинг-центра «СЕКС.РФ».

Позволяющие себе секс с женатыми представительницы прекрасного пола, вероятно, очень общительны: 49% респонденток сообщили, что их подруги точно имели опыт встреч с женатыми мужчинами, 16% предполагают, что такое было, но вслух это не обсуждалось, а для подруг 17% опрошенных подобные отношения — норма. Лишь 18% уверены: в их круге общения такое невозможно.

13% женщин считают главным преимуществом секса с женатым — отсутствие обязательств, 8% уверены, что состоящие в браке мужчины лучше следят за своим здоровьем. Также женщинам нравится, что мужчина просто приходит и уходит, не нужно ему готовить и за ним убирать, в этих отношениях есть дух приключений, свободы, новых ощущений. 10% опрошенных полагают, что с женатым секс всегда будет качественным и страстным. Часть любовниц доверяют женам: «если кто-­то вышел за него замуж, значит, в чем-­то он точно лучше». Две трети (67%) уверены: «женатики» ничем не лучше холостяков.

Большинство женщин (68%) не осуждают подобные романы, 47% респонденток считают, что от такого рода влюбленностей никто не застрахован. Лишь 11% открыто осуждают любовниц. 18% — просто сочувствуют им, 17% полагают, что даже если мужчина уйдет, то ничего хорошего их все равно не ждет.

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Фото: globallookpress