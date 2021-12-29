Россиянкам рассказали, во сколько обойдутся бьюти-процедуры в преддверии Нового года

Между тем в Москве и Санкт-Петербурге тот же комплекс услуг окажется дороже и составит 7050 рублей и 6400 рублей соответственно, уточняют специалисты.

Спрос на бьюти-процедуры особенно возрастает непосредственно в канун праздника. В этом году высокий спрос на обсуждаемые услуги отмечался в период с 20 по 26 декабря. «По данным ЮKassa (сервис компании ЮMoney, входит в экосистему Сбера), с 20 по 26 декабря 2021 года количество оплаченных услуг самозанятых в сфере красоты выросло на 34%, а обороты платежей — на 2% относительно аналогичного периода прошлого года. Число самих покупателей стало больше на 27%», — уточнили в пресс-службе.