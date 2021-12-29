Россиянкам рассказали, во сколько обойдутся бьюти-процедуры в преддверии Нового года
Согласно данным сервиса «СберУслуги», россиянкам придется выделить как минимум 5300 рублей на услуги красоты, но цены отличаются в зависимости от региона.
«Женская стрижка в среднем по России будет стоить 500 рублей, еще 1500 рублей будет стоить вечерняя укладка. Столько же придется заплатить и за вечерний макияж. Классический маникюр с обычным покрытием обойдется россиянкам еще в 1000 рублей. Коррекция и обычное окрашивание бровей будет стоить еще 800 рублей», — передает «Газета.Ru».
Между тем в Москве и Санкт-Петербурге тот же комплекс услуг окажется дороже и составит 7050 рублей и 6400 рублей соответственно, уточняют специалисты.
Спрос на бьюти-процедуры особенно возрастает непосредственно в канун праздника. В этом году высокий спрос на обсуждаемые услуги отмечался в период с 20 по 26 декабря. «По данным ЮKassa (сервис компании ЮMoney, входит в экосистему Сбера), с 20 по 26 декабря 2021 года количество оплаченных услуг самозанятых в сфере красоты выросло на 34%, а обороты платежей — на 2% относительно аналогичного периода прошлого года. Число самих покупателей стало больше на 27%», — уточнили в пресс-службе.
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