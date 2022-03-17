Россиянкам объяснили пропажу предметов женской гигиены из магазинов. Стоит ли паниковать

Какие перспективы ожидают этот сегмент рынка в дальнейшем, рассказал председатель общественной организации по защите прав потребителей Олег Павлов. По его словам, поводов для беспокойства нет.

Ажиотаж среди россиянок вызван «информационной атакой иностранных компаний», которые прогнозируют серьезное подорожание средств женской гигиены, пишет «Вечерняя Москва». Это побуждает их закупаться впрок, однако о росте цен говорить пока не приходится. В ближайшее время соответствующие заявления о повышении цен на данную категорию товаров будут расследованы Федеральной антимонопольной службой и Генеральной прокуратурой, отметил Павлов.

«Это сознательное давление — информационная атака на российских граждан. Иностранные компании провоцируют панику и дефицит, несмотря на то что эта продукция полностью производится в России. Она делается из нашего сырья на отечественных фабриках», — сообщил эксперт.

Олег Павлов отметил, что в России не будет дефицита предметов личной гигиены, а также они вскоре вернутся на полки магазинов. Это произойдет, когда люди перестанут поддаваться панике и скупать данные товары.