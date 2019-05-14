Россиянка вышла замуж за умершего ради квартиры за 2 миллиона рублей

Жилищный вопрос испортил жизнь многим, но для 51-летней россиянки история с наследством на квартиру закончилась, можно сказать, благополучно.

Предприимчивая жительница Уфы, мечтая переехать из тесной квартирки в более просторное жилье, воплотила в жизнь весьма коварный план. Узнав от знакомых о смерти одинокого старика, и о том, что вот уже год его квартира пустует, женщина подделала свидетельство о браке, чтобы стать единственной наследницей однокомнатной квартиры стоимостью более 2 миллионов рублей.

К несчастью, она не учла, что подобные документы проходят тщательную проверку, в ходе которой выяснилось, что он — фальшивый. Против предприимчивой женщины возбудили уголовное дело, однако, раскаявшись в содеянном, она отделалась лишь условным сроком

«Судом женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком 4 года 2 месяца условно с испытательным сроком на 3 года», — цитирует «КП» комментарий пресс-службы республиканского следственного комитета.