Россиянка Мария Бутина пробудет в тюрьме США 18 месяцев

Пользователи Сети с замиранием сердца следили за судебным процессом над россиянкой Марией Бутиной в США. Она уже пробыла в местной тюрьме 9 месяцев и адвокаты боролись за ее освобождение. Однако суд в Вашингтоне встал на сторону обвинения и приговорил ее к 18 месяцам тюрьмы, передает «РИА Новости».

Нарушение, в котором созналась россиянка — будучи студенткой, она собирала информацию, полезную российским властям, — ставит под угрозу национальную безопасность страны, пояснила судья Татьяна Чуткан. Чистосердечное признание было учтено судом при вынесении приговора.

Адвокат сообщил, что несмотря на то, что у его клиентки есть право на апелляцию, на этот шаг они скорее всего не пойдут. У стороны Бутиной осталась надежда на досрочное освобождение из-за хорошего поведения.

После окончания срока пребывания в тюрьме США россиянка будет депортирована в Россию.