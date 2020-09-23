Россиянин решил выставить на продажу свою квартиру за один рубль

Согласно описанию, однокомнатная квартира площадью 30 квадратных метров расположена на первом этаже пятиэтажного панельного дома по улице Катаева. Квартира имеет балкон, окна выходят во двор. Продавец подробно описал характеристики своей недвижимости, прикрепил план-схему квартиры и разместил объявление на сайте Avito.

«Отдам за один рубль однокомнатную квартиру», — написал собственник. Он добавил: чтобы привести жилище в порядок, потребуется сделать ремонт.

Мужчина объяснил, что продает квартиру в этом месте из-за ненадобности. Сам он сейчас живет в другом городе и возвращаться на прежнее место жительства не собирается.

Поселок Воргашор в Республике Коми был основан в 1964 году после открытия новой шахты для отработки Воргашорского угольного месторождения. Численность населения поселка сокращается на протяжении последних 20 лет и в настоящее время там проживают около девяти тысяч человек. На сегодняшний день главным предприятием на территории поселка является «Шахта Воргашорская» АО «Воркутауголь» - угледобывающее предприятие в европейской части России.