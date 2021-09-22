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Россияне рассказали, какую зарплату хотели бы получать, чтобы жить достойно
В результате исследований сервиса «Работа.ру» стало известно о желаемом уровне дохода россиян. Например, четверть опрошенных работающих граждан считают достойной зарплату вдвое больше своей. 28% респондентов желают прибавку на 30-50%, а 23% участников — на 10-30%.
Как сообщают «РИА Новости», лишь 4% опрошенных россиян считают свою зарплату справедливой.
Согласно данным, полученным в результате опроса, медики в среднем назвали справедливой зарплату в 84 тысячи рублей, педагоги — в 76 тысяч рублей, IT-специалисты — в 122 тысячи рублей, строители — в 112 тысяч рублей, специалисты транспортной сферы — в 96 тысяч рублей.
Сообщается, что исследование проводилось в этом сентябре, а приняли в нем участие более шести тысяч работающих граждан со всей страны, которые достигли совершеннолетнего возраста.
Фото: freepik.com