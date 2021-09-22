Россияне рассказали, какую зарплату хотели бы получать, чтобы жить достойно

Как сообщают «РИА Новости», лишь 4% опрошенных россиян считают свою зарплату справедливой.

Согласно данным, полученным в результате опроса, медики в среднем назвали справедливой зарплату в 84 тысячи рублей, педагоги — в 76 тысяч рублей, IT-специалисты — в 122 тысячи рублей, строители — в 112 тысяч рублей, специалисты транспортной сферы — в 96 тысяч рублей.

Сообщается, что исследование проводилось в этом сентябре, а приняли в нем участие более шести тысяч работающих граждан со всей страны, которые достигли совершеннолетнего возраста.