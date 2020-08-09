Россияне недовольны отдыхом на отечественных курортах в пандемию

«Шестьдесят пять процентов из них (поступивших претензий — прим.ред.) — жалобы на то, что многие отдыхающие не соблюдают безопасную дистанцию в местах большого скопления людей: на пляжах, развлекательных объектах. Сообщали о том, что были большие очереди, например, на канатной дороге в Красной Поляне. При этом граждане не носят масок, не говоря уже о перчатках», – рассказала Сутормина «РИА Новости».

Отметим, на сегодняшний день в России зафиксировано 887536 случаев заболевания COVID-19, 5189 из них выявлены за последние сутки. За весь период пандемии 693422 человека выздоровели, 14931 — скончались.