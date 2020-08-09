Россияне недовольны отдыхом на отечественных курортах в пандемию
Пандемия коронавируса оставила многих россиян без любимых заграничных курортов, но с компромиссным вариантом в виде Краснодарского края и Крыма. Как сообщают «Известия» со ссылкой на первого вице-президента Российского фонда мира (РФМ) Елену Сутормину, большинство туристов недовольны отдыхом на юге России. Большая часть претензий, полученных по горячей линии центра фонда «Безопасность 2.0», относится к несоблюдению требований «коронавирусной» безопасности — нарушение социальной дистанции в общественных местах, длинные очереди, а также формальное отношение к ношению индивидуальных средств защиты в гостиницах и объектах общепита.
Фото: Depositphotos
«Шестьдесят пять процентов из них (поступивших претензий — прим.ред.) — жалобы на то, что многие отдыхающие не соблюдают безопасную дистанцию в местах большого скопления людей: на пляжах, развлекательных объектах. Сообщали о том, что были большие очереди, например, на канатной дороге в Красной Поляне. При этом граждане не носят масок, не говоря уже о перчатках», – рассказала Сутормина «РИА Новости».
Отметим, на сегодняшний день в России зафиксировано 887536 случаев заболевания COVID-19, 5189 из них выявлены за последние сутки. За весь период пандемии 693422 человека выздоровели, 14931 — скончались.
Фото: Depositphotos
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