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Россияне назвали цену своего счастья

Портал SuperJob выяснил, какую зарплату хотят получать россияне, чтобы чувствовать себя счастливыми людьми.

Аналитики центра SuperJob предложили россиянам ответить на вопрос «Сколько денег в месяц вам достаточно, чтобы чувствовать себя счастливым человеком?».

Самую высокую цену своему счастью назвали жители Владивостока –около 208 тысяч рублей в месяц (или более 18,5 МРОТ для Приморского края). Среднестатистические москвичи хотят получать около 207 тысяч рублей в месяц или 11 МРОТ.

Жители Санкт-Петербурга будут счастливы, если будут получать 160 тысяч рублей в месяц. Самая скромная цена счастья у жителей Набережных Челнов и Оренбурга – 116 тысяч рублей или чуть более 10 МРОТ для Республики Татарстан и Оренбургской области соответственно.

Опрос проводился среди жителей городов России с населением более 500 тысяч человек. Из Москвы и Санкт-Петербурга в опросе приняли участие по 1000 респондентов, из других городов - по 500.

Фото: shutterstock

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