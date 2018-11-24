Россияне назвали цену своего счастья

Жители Санкт-Петербурга будут счастливы, если будут получать 160 тысяч рублей в месяц. Самая скромная цена счастья у жителей Набережных Челнов и Оренбурга – 116 тысяч рублей или чуть более 10 МРОТ для Республики Татарстан и Оренбургской области соответственно.

Опрос проводился среди жителей городов России с населением более 500 тысяч человек. Из Москвы и Санкт-Петербурга в опросе приняли участие по 1000 респондентов, из других городов - по 500.

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