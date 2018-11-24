Россияне назвали цену своего счастья

Аналитики центра SuperJob предложили россиянам ответить на вопрос «Сколько денег в месяц вам достаточно, чтобы чувствовать себя счастливым человеком?».
Самую высокую цену своему счастью назвали жители Владивостока –около 208 тысяч рублей в месяц (или более 18,5 МРОТ для Приморского края). Среднестатистические москвичи хотят получать около 207 тысяч рублей в месяц или 11 МРОТ.
Жители Санкт-Петербурга будут счастливы, если будут получать 160 тысяч рублей в месяц. Самая скромная цена счастья у жителей Набережных Челнов и Оренбурга – 116 тысяч рублей или чуть более 10 МРОТ для Республики Татарстан и Оренбургской области соответственно.
Опрос проводился среди жителей городов России с населением более 500 тысяч человек. Из Москвы и Санкт-Петербурга в опросе приняли участие по 1000 респондентов, из других городов - по 500.
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