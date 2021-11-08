Россияне нашли новый способ сэкономить на покупке продуктов

Данная информация следует из отчета Sberbank CIB «Индекс Иванова», который оказался в распоряжении «Коммерсантъ».

«В третьем квартале доля потребителей, которая переключилась на покупку СТМ розничных сетей, выросла до 37% против 24% за тот же период 2020 года. В Sberbank CIB связывают эту тенденцию с желанием россиян экономить. На фоне роста расходов покупателей на еду за третий квартал этого года с 37% до 38,1% увеличилось и число экономящих на продуктах — с 62% до 67%», — сообщают специалисты.

За счет увеличения предложения товаров под собственной маркой магазинов сократилось количество «охотников за скидками». В «Дикси» показатель снизился с 34% до 27% год к году, в «Пятерочке» — с 27% до 24%, в Auchan — с 28% до 25%, отметили специалисты. В торговых сетях тенденцию на покупку товаров СТМ подтверждают. В Metro продажи таких продуктов выросли на 30%, в «Ленте» — более чем на 7%, в «Пятерочке» — на 10%. Магазины связывают это с более низкими ценами и расширением ассортимента. Например, в «Пятерочке» и «Перекрестке» на СТМ уже приходится 20% и 15% продаж соответственно.