Недавно ВЦИОМ провел очередное любопытное исследование общественного мнения, результатами которого специалисты поделились с журналистами.

Социологи выяснили, что большинство россиян резко отрицательно относятся к супружеским изменам, причем за последние 25 лет процент тех, кто категорически не приемлет неверность в паре, заметно увеличился — с 35 до 52%.

Точно так же — отрицательно — наши соотечественники относятся к романам между представителями одного и того же пола. Такие связи не одобряют 79% респондентов, в то же время 15% их чаще всего не осуждают, из них 9% россиян не видят в половых связях людей одного пола ничего предосудительного.

Аборты резко осуждают 26% опрошенных россиян. При этом в ситуациях, когда к прерыванию беременности женщину вынуждают материальные трудности, большинство граждан проявляет лояльность: 38% считают аборт неприемлемым только в некоторых случаях, а 28% — в принципе не против него.