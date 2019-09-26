Россиянам запретили разводить мангалы и жарить шашлыки на балконах

МЧС России инициировало внесение изменений в правила противопожарного режима, которые запрещают разводить открытый огонь на балконах квартир, общежитий и гостиниц, сообщает ТАСС.
С 1 октября, как передавало агентство, россияне не смогут зажигать на балконе свечи, жарить шашлык и даже курить. Поправки никак не распространяются на специальные места для курения.
Коснуться изменения требований к пожарной безопасности в медучреждениях и в кинотеатрах. Теперь перед началом сеансов зрителей будут извещать о действиях во время пожара, а палаты с тяжелобольными пациентами отныне должны располагаться на первых этажах.
Однако позже агентство Life уточнило, что обратилось за разъяснениями в МЧС и там рассказали, что курильщиков трогать не будут, не лишат граждан и романтики. Те, кто захочет устроить романтический ужин при свечах на балконе не понесут наказания. А вот ленивые любители барбекю и шашлыка теперь не смогут развести мангал на балконе или лоджии.
Бывший санитарный врач России Евгений Онищенко отметил, что решение более чем верное. «Если курение можно оправдать слабоволием самих курильщиков, то приготовление шашлыков на балконе - это преступлением по отношению к соседям. Например, вы живете на четвертом этаже, я – под вами. Если я поставил на широкой лоджии мангал и веселюсь там, живущие сверху все это удовольствие поглощают: продукты горения, запахи и так далее. А каждая сигарета, даже без шашлыка, выкуренная мной, несет вам вреда больше, чем мне», — приводит слова Онищенко Lenta.ru.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Dmitry Chasovitin, Komsomolskaya Pravda/ Global look press
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