Россиянам запретили разводить мангалы и жарить шашлыки на балконах

Однако позже агентство Life уточнило, что обратилось за разъяснениями в МЧС и там рассказали, что курильщиков трогать не будут, не лишат граждан и романтики. Те, кто захочет устроить романтический ужин при свечах на балконе не понесут наказания. А вот ленивые любители барбекю и шашлыка теперь не смогут развести мангал на балконе или лоджии.

Бывший санитарный врач России Евгений Онищенко отметил, что решение более чем верное. «Если курение можно оправдать слабоволием самих курильщиков, то приготовление шашлыков на балконе - это преступлением по отношению к соседям. Например, вы живете на четвертом этаже, я – под вами. Если я поставил на широкой лоджии мангал и веселюсь там, живущие сверху все это удовольствие поглощают: продукты горения, запахи и так далее. А каждая сигарета, даже без шашлыка, выкуренная мной, несет вам вреда больше, чем мне», — приводит слова Онищенко Lenta.ru.