Россиянам рекомендовали не ездить за границу в новогодние каникулы. В чем причина

Возвращение из отпуска окажется проблематичным, если определенные страны решат ввести ограничения. Из-за этого, возможно, будет ограничено и авиасообщение, передает «Эхо Москвы». По словам Валентины Матвиенко, в зимние каникулы могут понадобиться даже вывозные рейсы, чтобы вернуть россиян из-за границы. Между тем уже сегодня туристы из России испытывают серьезные проблемы с возвращением домой и рискуют потерять немало денег. Например, цена билета на вывозном рейсе из ЮАР составляет более 100 тысяч рублей, при этом прямых самолетов нет.

Спикер Совета Федерации отметила, что новый штамм на данный момент не изучен, а значит, прогноз эпидемиологической обстановки на месяц вперед затруднен. «Людям старше 60 лет, я считаю, нужно воздержаться от каких-либо поездок, потому что это небезопасно», — сказала Матвиенко.