Россиянам рассказали, в какое время года выгоднее всего брать кредит

Дело в том, что в перечисленные промежутки времени отделения закрывают отчетный период и стараются нарастить количество продаж и привлечь больше новых клиентов. Об этом руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган сообщил агентству «Прайм».

«Также важно не зацикливаться на одном банке, а рассматривать предложения от нескольких, так как далеко не факт, что в приоритетном банке условия по процентам будут лучше, чем в других местах», — добавил специалист.

По словам Михаила Когана, надо учитывать предельную долговую нагрузку по всем кредитным выплатам, поскольку она не должна превышать 50% от свободных средств домохозяйства.

«К тому же финансовая подушка, которая в том или ином виде обязана быть, должна включать в себя уже не только расходы на несколько месяцев — в нее нужно включить и оплаты кредитов, как минимум процентной части», — отмечает финансист и заявил, если у человека хороший доход, нет необходимости брать кредит на краткосрочные цели, проще накопить.