Россиянам рассказали, по каким причинам можно лишиться пенсии

Пенсию могут перестать получать иностранцы и лица без гражданства, если у них истек срок действия вида на жительство. Выплаты по случаю потери кормильца положены людям до 18 лет или до момента трудоустройства. Отменяется начисление денежных средств и в случае смерти гражданина.

Кроме того, пенсию перестают выплачивать через 6 месяцев со дня приостановления. Временное прекращение выплат происходит по нескольким причинам. В первую очередь при неполучении установленной пенсии в течение шести месяцев подряд. Также в результате неявки инвалида на переосвидетельствование; при достижении лицом, получающим пенсию по случаю потери кормильца, возраста 18 лет и отсутствии документов, подтверждающих его обучение по очной форме; при поступлении документов о выезде пенсионера на постоянное жительство за пределы РФ.

Возобновить пенсионные начисления возможно при устранении обстоятельств, повлекших их остановку, сообщили в ПФР.