Жизнь в условиях санкций: какие напитки останутся на полках российских супермаркетов

«Комсомольская правда» разобралась, насколько россияне зависят от импортных напитков и что останется в доступе, когда запасы на складах закончатся.

Как сообщил руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз, ранее Россия получала из-за рубежа 99% виски, джина, рома и текилы, 50% вина, 30% коньяка, 5% пива и 2% водки.

Очевидно, проблем с водкой не предвидится. Не так плачевна ситуация и «среднестатистическим» пивом. Однако не повезет любителям чешского и голландского. Если говорить про зарубежные вина, существенных изменений не будет, поскольку в большинстве случаев ввоз европейского алкоголя не подпадает под санкционные запреты, отметила руководитель отдела аналитики исследовательской компании NTech Дарья Акимова. К тому же импортные вина возможно доставлять в Россию через Казахстан, с которым нет таможенных границ.

Что касается виски, джина, рома и текилы, многие компании приостановили поставки в РФ. «Алкогольный рынок в России изменится, появятся новые марки. Говорить о том, что импортный алкоголь исчезнет, не стоит. Но он станет дороже из-за изменения курса валюты и таможенных путей», — считает Акимова.

Говоря о безалкогольных напитках, например, компания PepsiCo сохранит только производство молочных продуктов и детское питание. Pepsi, 7Up, Mirinda пока уйдут с полок российских магазинов. Coca-Cola, Sprite, Fanta продолжат производиться, но подорожают на 14%. Между тем беспокоиться не стоит, так как существуют отечественные аналоги, например, «Байкал» и «Тархун».

Продажи кофе полностью зависят от импорта, поскольку он не растет в России, заметил главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман. «Хотя полного дефицита не будет, вероятно заметное сокращение поставок и удорожание кофе примерно в соответствии с изменением курса рубля», — заметил специалист. При этом его запасов в стране хватит примерно на 2 месяца. Та же участь ждет и чай. Он, конечно, растет на территории страны, но в небольшом количестве, потому не обойтись без импорта.