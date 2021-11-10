Стало известно, когда снизится заболеваемость COVID-19 и исчезнет вирус

В регионах, где были введены ограничительные меры, люди станут меньше болеть и умирать о вируса. Затем появится коллективный иммунитет к штамму «дельта» и ситуация с коронавирусом улучшится, сообщил эксперт «ТАСС».

«И через две-три недели мы увидим свет в конце тоннеля, начнется снижение заболеваемости. А дальнейшие прогнозы можно будет делать только исходя из понимания того, какой процент населения у нас уже имеет иммунитет к штамму "дельта"», — заявил он.

Текущая эпидемиологическая обстановка в стране связана с заражением людей, которые недавно переболели и оказались уязвимы перед «дельтой», которая значительно отличается от первого штамма в результате мутаций. «Действие вакцин снизилось на 30-40%, однако они все равно работают. С учетом этого, а также с пробуксовкой из-за того, что вакцинированные и переболевшие давно сейчас могут снова болеть в легкой форме, у нас складывается такая эпидобстановка», — уточнил Владислав Жемчугов.

Специалист считает, что SARS-CoV-2 со временем может исчезнуть, как и его предшественники: возбудители атипичной пневмонии и ближневосточного респираторного синдрома. Для этого большинству людей необходимо вакцинироваться, а также важно, чтобы не возникало новых мутаций вируса.

«Куда деваться вирусу? Первый вариант — он уйдет в природу на животных, будет новая природно-очаговая инфекция. Однако вирус может из природы опять вернуться к человеку, когда уровень коллективного иммунитета упадет. Как часто это будет происходить — трудно сказать. Второй вариант — вирус вообще исчезнет, как когда-то было с возбудителем атипичной пневмонии в 2001 году и в 2009 с MERS. Они исчезли, никто их найти не может. И третий вариант — он останется среди людей, но будет течь волнами, как грипп. Будет мутировать и станет еще одной сезонной инфекцией», — рассказал врач.