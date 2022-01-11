Россиянам рассказали, когда начнется пятая волна COVID-19 — и это совсем скоро

Высокий уровень заболеваемости уже наблюдается в ряде стран — например, в США или Великобритании. Пятая волна будет связана с распространением омикрон-штамма, который уже есть в России, отметил эксперт. «По миру идет вспышка, которая до нас еще не добралась. Я думаю, что в конце января — начале февраля мы все это будем иметь. Все зависит от того, сколько у нас сейчас омикрона», — добавил Анатолий Альтштейн в разговоре с «Лентой.ру».

Доктор медицинских наук отметил необходимость модернизации вакцин, которые были эффективны против «альфы» и «дельты», но не сдерживают «омикрон». Однако они по-прежнему снижают вероятность тяжелого течения болезни или летального исхода.

За последние сутки в России зарегистрировано 15 830 новых случаев COVID-19, из которых 2778 заболевших приходятся на Москву. В данный период по всей стране выздоровели 19 890 человек, а скончался в результате болезни 741 зараженный.