Россиянам рассказали, какие привычные продукты опасно покупать в супермаркетах

По словам Анны Дробышевой, пастеризация видоизменяет молочный белок, наш организм не узнает его и атакует как врага. К тому же из-за данного вида обработки продукта у 75% населения непереносимость лактозы. В свою очередь рафинированные масла являются сильнейшим канцерогеном и увеличивают риск атеросклероза, отметила врач в беседе с «РИА Новости».

Нутрициолог посоветовала отказаться и от сладких йогуртов, употребление которых может привести к диабету и ожирению. А также порекомендовала исключить из рациона каши быстрого приготовления, поскольку они повышают аппетит, вредят органам и сосудам, ускоряют старение кожи и не содержат клетчатку, которая должна быть в крупах.

Навредить здоровью может даже куриное мясо и пакетированные соки. «Чтобы куриное мясо было недорогим, производители пичкают кур гормонами и антибиотиками. Также куриное мясо — комфортная среда для размножения патогенных микроорганизмов, способных выживать даже при заморозке. Пакетированные соки. Ни о каких натуральных фруктах в подобных соках не может быть и речи. Это смесь красителей, сахара и консервантов», — заключила эксперт.