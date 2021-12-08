Россиянам рассказали, как уменьшить ежемесячный платеж при подорожании ипотеки

Изменению ключевой ставки способствует политика Центробанка и изменение кредитно-денежной политики, отметил специалист. «После планового повышения ключевой ставки банки в течение двух недель полностью пересматривают свои ипотечные продукты, ипотечные программы и меняют ставки для конечных потребителей», — рассказал Дмитрий Ракута в разговоре с телеканалом «360».

По мнению эксперта, все это приведет к подорожанию ипотеки в целом и увеличению ежемесячного платежа, он будет для людей достаточно высоким. «Единственный выход оптимизировать ежемесячный платеж — увеличить срок ипотеки. Думаю, сейчас будут рассчитывать на максимальный срок. Если позволяет возраст — это 30 лет», — отметил он.

Предполагается, что ключевая ставка поднимется до 12%. Однако чем выше ставка по ипотеке, тем ниже стоимость квадратного метра, успокоил эксперт. Также Дмитрий Ракута отметил, что банки могут предлагать скидки для клиентов, а застройщик — субсидированную ипотеку.