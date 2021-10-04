Россиянам рассказали, как сэкономить на оплате коммунальных услуг

«Самое простое, что может сделать каждый гражданин, что позволит заметно уменьшить свои расходы на коммунальные услуги, это установить счетчики, использовать энергосберегающие лампы. Также важно регулярно проверять по квитанции, какие услуги вы оплачиваете. Может выясниться, что фактически их не получая, вы за них платите», — рассказал URA.ru Роман Лябихов.

По его словам, если человек, например, по каким-либо причинам не успел передать показания счетчиков и ему пришла квитанция по общедомовому тарифу, он всегда может сделать перерасчет. Для этого ему необходимо снять контрольные показания и обратиться с соответствующим заявлением в управляющую компанию или МФЦ.

Также не стоит забывать про льготы, которые полагаются инвалидам, пенсионерам, ветеранам труда и жителям Крайнего Севера, добавил Лябихов.