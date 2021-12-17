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Россиянам рассказали, как отличить натуральную икру от подделки

Эксперты Роскачества проверили красную икру, продающейся в магазинах. В большинстве экземпляров была найдена кишечная палочка, которая способна спровоцировать отравление. Но как оградить себя и свою семью от напасти и не испортить новогоднюю ночь?
Россиянам рассказали, как отличить натуральную икру от подделки

Определить качественный продукт простым людям довольно-таки не просто, отметил Директор «Рыборазводного предприятия № 1» Александр Ходос. «Единственный способ — бактериологический посев в лаборатории, а дальше — анализ тех культур, которые выросли», — заявил он в интервью с телеканалом «360».

Для начала необходимо отличить настоящую икру от имитированной, что невозможно, если она фасована в жестяную банку. «Можно окунуть несколько икринок в горячую воду. Если это настоящая икра, то вода несколько побелеет и помутнеет. Икринки станут белесыми. Если имитированная, то в горячей воде она просто растворится через несколько минут», — уточнил Ходос.

Кроме того, например, при помощи лупы можно попытаться рассмотреть жировой мешочек в икринках. Однако многие производители научились подделывать его, а значит это не дает абсолютной гарантии качественного продукта. Настоящая икра также отличается неоднородным цветом, с проглядывающимися кровеносными сосудами.

Фото: freepik.com

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