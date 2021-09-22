Россиянам рассказали, как изменится размер МРОТ и пенсий в 2022 году

«Со следующего года предлагается установить МРОТ на уровне выше 13 600 рублей. За счет такого решения вырастет заработная плата почти трех млн человек», — передали в агентстве ТАСС слова Михаила Мишустина на заседании правительства в режиме видеоконференции.

В свою очередь, министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал в интервью «РИА Новости» об индексации страховых пенсий в 2022 году. По его словам, по закону индексация пенсий для неработающих пенсионеров проводится ежегодно 1 января на уровне выше годовой инфляции. «С учетом этого планируемая в 2022 году индексация остается в параметрах трехлетнего бюджета — на уровне 5,9 процента», — сказал министр. Согласно изменениям, в следующем году неработающие пенсионеры будут получать 18 521 рубль в месяц, в 2023-м — 19 477 рублей, а в 2024-м — 20 469 рублей. Также сообщается, что в этом году индексация составила 6,3 процента, а средний размер пенсии — 16 789 рублей.