Россиянам рассказали, как без труда включиться в рабочие будни после новогодних каникул

В первую очередь важен правильный настрой. «Когда мы создаем определенную программу, что день будет продуктивным и все будет получаться, то, соответственно, и относиться будем к напряженному графику и делам по-другому», — уверен Ланг.

Необходимо следить и за своим питанием, оно должно быть сбалансированным, чтобы не позволить организму быстро уставать. Также физическая активность придаст вам заряд бодрости и прибавит энергии, отметил психолог в беседе с «Пятым каналом».

При этом надо выделять время на отдых, который важен даже после длительных выходных. Дело в том, что резкое погружение в работу без возможности расслабиться рано или поздно приведет к выгоранию. «Хотя бы 30-40 минут нужно побыть наедине с самим собой. Нужно объяснить всем членам семьи, чтобы они вас хотя бы полчаса не трогали, дали возможность помолчать и позаниматься своими делами», — пояснил Сергей Ланг.