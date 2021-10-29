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Россиянам рассказали, чем опасен пассивный отдых в нерабочую неделю
В объявленные по всей России нерабочие дни лучше воздержаться от пассивного отдыха, поскольку такое времяпрепровождение может вызвать апатию и вялость. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
По мнению специалиста, если позволить себе пролежать на диване весь день, организм тоже не скажет вам спасибо. «Пассивный отдых затягивает, вызывает гиподинамию, снижение мозгового кровообращения, а в результате — апатию и вялость. Ограничения в связи с эпидемиологической обстановкой, по моему мнению, введены очень вовремя и не исключают занятий спортом, поездки за город, что полезно в любое время года. Главное — стараться не посещать людные места», — сказал он «РИА Новости».
Также Тяжельников отметил, что проявлять физическую активность можно и дома, регулярно выполняя хотя бы комплекс простых упражнений.
Фото: freepik.com