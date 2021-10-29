Россиянам рассказали, чем опасен пассивный отдых в нерабочую неделю

По мнению специалиста, если позволить себе пролежать на диване весь день, организм тоже не скажет вам спасибо. «Пассивный отдых затягивает, вызывает гиподинамию, снижение мозгового кровообращения, а в результате — апатию и вялость. Ограничения в связи с эпидемиологической обстановкой, по моему мнению, введены очень вовремя и не исключают занятий спортом, поездки за город, что полезно в любое время года. Главное — стараться не посещать людные места», — сказал он «РИА Новости».

Также Тяжельников отметил, что проявлять физическую активность можно и дома, регулярно выполняя хотя бы комплекс простых упражнений.