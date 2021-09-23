Россиянам рассказали, чем может обернуться полная отмена ЕГЭ

В свою очередь директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина высказалась о необходимости итоговой аттестации для школьников в беседе с радио Sputnik. «Сама форма, в которой проводятся экзамены, может совершенствоваться. Но то, что нужна независимая от школы итоговая аттестация, я тоже нисколько не сомневаюсь. В конце концов, после 11 лет обучения на общедоступной бесплатной основе ученики должны продемонстрировать академические достижения. Без итоговой аттестации по результатам обучения не существует ни одной системы образования. Поэтому, если это не будет в форме ЕГЭ, значит, это должно быть в какой-то другой форме», — считает она.

По словам специалиста, система ЕГЭ постоянно совершенствуется, чтобы он соответствовал современным требованиям, потому эксперты ежегодно анализируют его результаты. Между тем претензии касательно прозрачности экзамена не совсем уместны, поскольку на это влияют сами люди. «С Луны не прилетают помогать с ответами на вопросы ЕГЭ. Решить ЕГЭ могут только учителя или студенты. Это проблема общества, а не итоговой аттестации в школе. Что делать, если есть намерение обмануть, продемонстрировать оценку не своих знаний и компетенций, а чьих-то чужих, с чьей-то подсказки? Это серьезный вопрос общественного развития», — заключила Ирина Абанкина .