Россиянам посоветовали нотариально оформлять дорогие подарки, даже если они от близких
Разбираясь в данной теме, LIFE привел в пример дело мужчины, подавшего иск на бывшую девушку с намерением вернуть 600 000 рублей. Деньги он потратил в период их совместного проживания на оплату ее ипотеки и прочие личные нужды. Однако суд решил отказать в удовлетворении требований истца, поскольку никаких подтверждающих долговые обязанности документов предоставлено не было.
Прокомментировать данную ситуацию согласился адвокат Адвокатской палаты Калининградской области Александр Поляков. Он отметил, что теоретически выиграть дело было возможно, если бы мужчина предоставил суду доказательства, что в момент совместного с девушкой проживания они находились в фактических брачных отношениях и при этом ипотечные платежи и иное оплачивалось с его банковского счета.
Устные договоренности практически не принимаются в расчет при материальных спорах. Находясь в отношениях, мужчина приобрел на общие деньги автомобиль, а после расставания оставил его бывшей возлюбленной. Однако спустя время девушка была приглашена в полицию, где у нее потребовали предоставить договор, согласно которому она приобрела право на владение, или вернуть транспортное средство собственнику, указанному в ПТС. Оказалось, что получить законное имущество потребовал не экс-партнер, а его новоиспеченная жена. В результате девушке пришлось расстаться с машиной.
Избежать этого можно, если закрепить достигнутые с бывшим гражданским мужем договоренности документально, считает адвокат Адвокатской палаты города Москвы Ева Митлина. Например, оформить договор дарения и заверить его у нотариуса.
Помимо всего прочего, финансовые проблемы могут возникнуть не только с бывшими партнерами и их новыми избранниками, но и с налоговой. Так, женщина решила одолжить на неопределенный срок средства у бывшего мужа на покупку дома. Некоторое время спустя ей пришла повестка из налоговой, где обнаружили несостыковки с уровнем ее дохода и стоимостью совершенной покупки. В разговоре с сотрудниками женщина призналась в займе, однако экс-супруг данные не подтвердил. За отсутствием доказательств легальности средств ей пришлось уплатить приличный налог на доходы физических лиц (НДФЛ).
Сейчас в ФНС повышен интерес к происхождению денег граждан, которые те уплатили по сделкам с недвижимостью. Потому необходимо наличие «оправдательных» документов, сообщил адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив.
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