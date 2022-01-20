Россиянам посоветовали нотариально оформлять дорогие подарки, даже если они от близких

Разбираясь в данной теме, LIFE привел в пример дело мужчины, подавшего иск на бывшую девушку с намерением вернуть 600 000 рублей. Деньги он потратил в период их совместного проживания на оплату ее ипотеки и прочие личные нужды. Однако суд решил отказать в удовлетворении требований истца, поскольку никаких подтверждающих долговые обязанности документов предоставлено не было.

Прокомментировать данную ситуацию согласился адвокат Адвокатской палаты Калининградской области Александр Поляков. Он отметил, что теоретически выиграть дело было возможно, если бы мужчина предоставил суду доказательства, что в момент совместного с девушкой проживания они находились в фактических брачных отношениях и при этом ипотечные платежи и иное оплачивалось с его банковского счета.