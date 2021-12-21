Россиянам объяснили, почему кукла Барби опасна для детей

Она отметила, что бороться за права женщин нужно, но не выставляя напоказ таких кукол в коротких юбках. Об этом пишет «Газета.Ru».

Вместе с тем Мария Бутина считает, что куклы российского производства прививают детям семейные ценности. «Девочка воспитывает в себе мать. У нее должна быть возможность завернуть пупса. Вот съездите на фабрику детских игрушек, любую, посмотрите наши игрушки, где обязательно можно пупса пеленать. Мы же говорим про традиционные семьи. Почему в качестве образца мы не используем именно вот этот посыл, что вот она семья», — уточнила она. Между тем политик призналась, что в детстве очень дорожила своей импортной куклой и даже старалась лишний раз ее не вытаскивать из коробки.

Бутина заявила, что она не выступает против американской Барби и не призывает ее запрещать, но закупать такие игрушки в государственные и муниципальные детские сады нельзя.