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Россиянам объяснили, почему кукла Барби опасна для детей

Основное отличие американской Barbie от российских кукол состоит в том, что она привлекает внимание своей яркой и броской одеждой, а также транслирует распущенность и «оголтелый феминизм». Об этом заявила член Комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.
Россиянам объяснили, почему кукла Барби опасна для детей

Она отметила, что бороться за права женщин нужно, но не выставляя напоказ таких кукол в коротких юбках. Об этом пишет «Газета.Ru».

Вместе с тем Мария Бутина считает, что куклы российского производства прививают детям семейные ценности. «Девочка воспитывает в себе мать. У нее должна быть возможность завернуть пупса. Вот съездите на фабрику детских игрушек, любую, посмотрите наши игрушки, где обязательно можно пупса пеленать. Мы же говорим про традиционные семьи. Почему в качестве образца мы не используем именно вот этот посыл, что вот она семья», — уточнила она. Между тем политик призналась, что в детстве очень дорожила своей импортной куклой и даже старалась лишний раз ее не вытаскивать из коробки.

Бутина заявила, что она не выступает против американской Барби и не призывает ее запрещать, но закупать такие игрушки в государственные и муниципальные детские сады нельзя.

Фото: freepik.com

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