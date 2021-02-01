Россиянам объяснили, как улучшить кредитную историю
Он дал советы по улучшению кредитной истории. По словам специалиста, в финансовых организациях знают о проблемах заемщиков во время ограничений, вызванных коронавирусом, и будут учитывать их. Тосунян считает, что россияне должны ответственно относиться к кредитам.
Экономические проблемы, вызванные пандемией, привели к тому, что в ближайшие месяцы банки будут к клиентам более лояльнее. При этом эксперт советует не надеяться, что льготы и меры поддержки станут постоянными. «И кредитные каникулы тоже будут действовать только какой-то ограниченный период», - подчеркнул он.
Как передает радио Sputnik, Тосунян уточнил, что финансово-кредитные организации в обозримом будущем будут тщательное анализировать анкеты заемщиков при выдаче кредитов. Предпочтение отдадут тем, кто не нарушал правила оплаты и проявил себя в качестве ответственного клиента.
Несмотря на это, даже у тех, кто допустил просрочки по кредитам, есть шансы «очистить» свою кредитную историю. Он напомнил, что банки учитывают кредитную историю не только последних месяцев, но и нескольких лет. Поэтому те, кто восстанавливает работу своего бизнеса при жестком отношении банков, может рассчитывать на позитивную кредитную историю.
Фото: pexels.com
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