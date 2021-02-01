Россиянам объяснили, как улучшить кредитную историю

Он дал советы по улучшению кредитной истории. По словам специалиста, в финансовых организациях знают о проблемах заемщиков во время ограничений, вызванных коронавирусом, и будут учитывать их. Тосунян считает, что россияне должны ответственно относиться к кредитам.

Экономические проблемы, вызванные пандемией, привели к тому, что в ближайшие месяцы банки будут к клиентам более лояльнее. При этом эксперт советует не надеяться, что льготы и меры поддержки станут постоянными. «И кредитные каникулы тоже будут действовать только какой-то ограниченный период», - подчеркнул он.