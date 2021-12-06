Россиянам назвали условия для введения локдауна после новогодних праздников

По его словам, локдаун возможен, если штамм «омикрон» будет вызывать тяжелое течение коронавируса и медицина будет перегружена. «Про штамм "омикрон" пока мало что ясно. Если окажется, что он все-таки вызывает тяжелую форму заболевания, то, я думаю, это вполне возможно. Пока такого нет. Это будет зависеть от конкретной эпидемиологической обстановки. И тогда власти будут принимать решения, исходя из наличия свободных коек. Основным фактором является, насколько медицина справляется с таким наплывом больных. Если будут проблемы с этим, то, наверное, введут», — рассказал Петр Чумаков в беседе с URA.RU.

Также иммунолог-аллерголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Надежда Логина отметила, что решение о введении дополнительных нерабочих дней стоит в первую очередь за государством. «Это не мне решать, но смысл продлевать каникулы есть только тогда, когда люди соблюдают режим самоизоляции. Если они его не соблюдают, лучше дать возможность людям работать», — считает она.