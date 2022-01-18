Россиянам назвали условия для получения двойного налогового вычета при покупке жилья
Для получения двойного налогового вычета российским гражданам необходимо соблюсти несколько условий. Им следует состоять в браке и приобрести вместе с супругом квартиру стоимостью не менее четырех миллионов рублей. Об этом пишут «Известия» с отсылкой на телеканал «Дума ТВ». «Если же квартира приобретена в браке и ее стоимость выше или равна 4 миллионам рублей, супружеская пара сможет вернуть уже 520 тысяч — по 260 тысяч на каждого», — отмечают эксперты.
Для оформления налогового вычета необходимо предоставить паспорт, выписку из ЕГРН, договор о приобретении недвижимости, декларацию по форме 3-НДФЛ, справку об удержанном подоходном налоге и форму 2-НДФЛ. Причем получить его можно не только в налоговой, но и у работодателя. Тогда с заработной платы сотрудника не будет удерживаться 13% подоходного налога, пока не будет выплачена необходимая сумма.
В то же время отмечается, что при покупке квартиры у родственников налоговая откажет супругам в праве на выплаты.
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