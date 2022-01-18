Россиянам назвали условия для получения двойного налогового вычета при покупке жилья

Для оформления налогового вычета необходимо предоставить паспорт, выписку из ЕГРН, договор о приобретении недвижимости, декларацию по форме 3-НДФЛ, справку об удержанном подоходном налоге и форму 2-НДФЛ. Причем получить его можно не только в налоговой, но и у работодателя. Тогда с заработной платы сотрудника не будет удерживаться 13% подоходного налога, пока не будет выплачена необходимая сумма.

В то же время отмечается, что при покупке квартиры у родственников налоговая откажет супругам в праве на выплаты.