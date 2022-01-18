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Россиянам назвали условия для получения двойного налогового вычета при покупке жилья

Согласно российскому законодательству, при приобретении квартиры можно получить имущественный налоговый вычет и вернуть 30% от потраченной суммы. Однако максимальный размер выплат на одного человека составляет 260 тысяч рублей. При этом ставка действует только при условии, что на жилье потрачено не менее 2 миллионов рублей.
Россиянам назвали условия для получения двойного налогового вычета при покупке жилья

Для получения двойного налогового вычета российским гражданам необходимо соблюсти несколько условий. Им следует состоять в браке и приобрести вместе с супругом квартиру стоимостью не менее четырех миллионов рублей. Об этом пишут «Известия» с отсылкой на телеканал «Дума ТВ». «Если же квартира приобретена в браке и ее стоимость выше или равна 4 миллионам рублей, супружеская пара сможет вернуть уже 520 тысяч — по 260 тысяч на каждого», — отмечают эксперты.

Для оформления налогового вычета необходимо предоставить паспорт, выписку из ЕГРН, договор о приобретении недвижимости, декларацию по форме 3-НДФЛ, справку об удержанном подоходном налоге и форму 2-НДФЛ. Причем получить его можно не только в налоговой, но и у работодателя. Тогда с заработной платы сотрудника не будет удерживаться 13% подоходного налога, пока не будет выплачена необходимая сумма.

В то же время отмечается, что при покупке квартиры у родственников налоговая откажет супругам в праве на выплаты.

Фото: freepik.com

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