Психолог назвала способы гарантированно испортить Новый год себе и близким

В первую очередь специалист предупредила, что для хорошего праздника стоит отключить свой перфекционизм. Не нужно чрезмерно ответственно подходить к организации праздника. Взвалить на себя кучу обязанностей, а после свалиться без сил и настроения — не лучшая идея. «Когда есть требование к идеальности, стремление к перфекционизму, то никто на этом празднике не чувствует себя расслабленно, и тогда накопившееся напряжение может выливаться в выяснение отношений», — предупредила Наталья Искра в беседе с «Пятым каналом».

Если в семье есть ребенок, который верит в чудеса, необходимо сделать соответствующую программу. Дело в том, что детям неинтересно проводить время за столом вместе со взрослыми.

Также важно знать меру, а россияне любят изобилие на праздничном столе. «Любой тип "обжорства" — в плане еды, алкоголя или развлечений — приводит к тому, что человек чувствует себя перенасыщенным, уставшим до такой степени, что человеку после такого "праздника" придется отдыхать еще пару недель», — заключила психолог.