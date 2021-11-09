Россиянам назвали секретные способы, как избавиться от спам-звонков

Для борьбы с нежелательными звонками можно руководствоваться российским законодательством. Согласно Федеральному закону «О персональных данных», перед озвучиванием рекламного предложения у вас должны получить на это разрешение. Об этом рассказал агентству «Прайм» доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.

«Таким образом вы можете сообщить звонящему, что ведете запись звонка, и попросить разъяснить, кому осуществляется звонок, а далее — откуда у звонящего персональные данные и почему коммерческое предложение озвучено без разрешения», — советует Евгений Кашкин. По его словам, обычно после нескольких подобных разговоров колл-центр поставит ваш номер в черный список.

Уменьшить долю нежелательных звонков можно, заблокировав номер в телефоне через контекстное меню или использовав услугу блокировки спам-звонков у оператора связи (однако, скорее всего, она платная), рекомендует эксперт.