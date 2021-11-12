Россиянам назвали самое удачное время для выгодной покупки жилья

Высокая стоимость и увеличенный спрос на строительные материалы вызвали рост цен на рынке первичной недвижимости. Таким образом оказалось востребованным вторичное жилье.

В городах-миллионниках средняя цена квадратного метра установила абсолютный рекорд, достигнув 92,7 тысячи рублей. Потенциал для дальнейшего роста практически исчерпан, отметил Кирилл Кулаков в беседе с «Российской газетой».

В основном жилье приобретают семейные пары, которые берут кредиты на покупку, поскольку предполагают возможное повышение ставки. Между тем за октябрь спрос на вторичное жилье снизился на 15% по России, а в отдельных регионах — на 30-35%.

«Вкладывать деньги в жилье комфортнее, когда сформировался рынок покупателя. Так что конец осени — правильное время для реализации подобных планов. Надеяться на то, что цены на вторичном рынке будут снижаться, не стоит. Однако увеличивается уровень торга. К концу года он может составить 3-3,5% против сегодняшних 2,5-2,8%», — уточнил эксперт.