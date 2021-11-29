Россиянам напомнили, какие способы хранения денег считаются самыми надежными

По словам специалиста, сегодня банковская ячейка не является самым безопасным местом для помещения денег и хранения ценностей. «Перед подписанием договора с коммерческим банком лучше посмотреть все его условия и выяснить, принимает ли банк на себя обязательство отвечать за сохранность содержимого сейфа», — советует Оксана Карпенко в беседе с агентством «Прайм».

С банком возможно заключить как договор аренды банковской ячейки (ст.606 ГК РФ), так и договор хранения ценностей в индивидуальном банковском сейфе (ст.922 ГК РФ). Их главное отличие во взятии на себя банком ответственности за сохранность содержимого ячейки, отмечает экономист.

«При заключении договора аренды сейфовой ячейки банк не несет ответственность за пропажу денег и ценностей, хранящихся в ячейке. В договоре хранения ценностей в банке такая ответственность у банка возникает, поэтому лучше заключать именно его», — заключила эксперт.