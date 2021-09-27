Россиян ждет очередная пенсионная реформа: Минфин уже поддержал новую схему изменений

Как сообщает «Коммерсантъ», именно объем перечисленных стимулов будет принципиальным для успеха перезапуска ОПС.

Обсуждение данного вопроса проходило в минувшую пятницу, 24 сентября. У министра финансов Антона Силуанова состоялось совещание, посвященное вопросам накопительного компонентов ОПС и добровольных пенсионных программ. Отмечается, что на заседании по НПО было поддержано введение системы гарантирования прав участников добровольных программ , а также отказ от учета при определении налоговой базы для взимания НДФЛ с пенсий по договорам, заключенным в пользу членов семьи.

Между тем важнейшим решением, полагают эксперты, стало принципиальное согласие Минфина на концепцию трансформации «замороженного» с 2014 года накопительного компонента ОПС в стандартизированную схему НПО с едиными правилами.